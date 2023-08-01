Контрнаступ ЗСУ на Півдні вже виснажив сили двох російських армій, – розвідка Британії

На Півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. Так, контрнаступ ЗСУ вже виснажив сили двох російських армій.

Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, на Півдні загальні проблеми для російських командирів включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.

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Яка ситуація з контрнаступом ЗСУ на Півдні

Як розповіли у розвідці, на Півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. На південь від Оріхова українські війська зосередилися проти 58-ї загальновійськової армії Росії.

58 загальновійськова армія Росії, швидше за все, бореться з бойовою втомою та виснаженням у передових полках, які перебувають у напружених боях понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські війська, що обороняються, стягнуті зі Східного та Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією.

Елементи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають, що їм давно назріла ротація з лінії фронту,

– зазначили британські розвідники.

Експерти наголосили, що на півдні загальні проблеми для російських командирів, швидше за все, включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.

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