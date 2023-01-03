"Не великий секрет": військовий оглядач оцінив плани командування ЗСУ про контрнаступ

Володимир Зеленський 3 січня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому могли обговорювати подальші дії України у війні. Так, контрнаступ ЗСУ, то не є великим секретом.

Україна задекларувала наміри деокупувати всі свої території. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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В України є різні плани контрнаступу

Мусієнко пригадав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний робив певні акценти у своєму інтерв'ю виданню The Economist. У ньому він чітко говорив про Мелітополь Запорізької області та Південь.

Ба більше, Залужний навіть сказав, що необідно Україні для звільнення наших територій з-під російської окупації.

"Плани (щодо контрнаступу – 24 канал) у нашого військово-політично керівництва є. Вони різнобічні – передбачають різні сценарії розвитку подій", – зазначив військовий експерт.

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Що необхідно ЗСУ для реалізації плану

Утім, під кожним контрнаступальним планом можна "підвести риску та дійти до спільного знаменника" – для його реалізації необхідні додаткові сили та засоби. Насамперед зброя від наших партнерів.

Ця робота зараз також активно ведеться, щоб до нас дослухалися, чули нас та нарощували підтримку тієї зброї, яка нам необхідна, зокрема для просування та контрнаступальних дій на Півдні або на Сході,

– сказав Мусієнко.

За його словами, наразі немає інформації щодо готовності наших партнерів поставити Україні танки або авіацію. Однак в окремих ЗМІ, зокрема в Bloomberg, з'явилася інформація щодо постачання Україні бронемашин Bradley.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі постачати Україні артилерію, системи протиповітряної оборони та інші засоби. На жаль, Шольц не згадав про танки, але можливо позиція Німеччини ще може змінитися.

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"Плани є, вони розробляються і є розуміння. Але звичайно треба додаткові інструменти, аби їх реалізовувати з нашого боку", – підсумував військовий експерт.

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