Буде важким і займе досить багато часу: в Офісі Президента про контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ триває. Втім, слід розуміти, що вибивати ворога вкрай складно, адже за цей час загарбники вибудували кілька ліній оборони та всіяли територію навколо шаленою кількістю мін.

В інтерв'ю AFP радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів журналістам про контрнаступ. За його словами, він буде важким, а також займе багато часу.

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Що стоїть на заваді контрнаступу

Як ми вже зауважили, мовиться про щільне мінування. Але це далеко не все. Радник глави ОП додав, що ще одна причина криється у затримці постачання Україні зброї.

Михайло Подоляк також окреслив прогрес контрнаступу. За його словами, він іде "повільніше, ніж хотілося б".

Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу,

– зазначив Подоляк.

Водночас він підкреслив, що у Росії все ще зберігається перевага у повітрі над лінією фронту. Тож надалі гостро стоїть питання передачі F-16. За словами Подоляка, нам необхідно від 60 до 80 західних винищувачів, "щоб добре закрити небо, особливо фронт".

Крім того, необхідна нашим військовим додаткова бронетехніка. Мовиться у першу чергу про 200 – 300 танків.

Проте розганяти зраду теж не варто. Михайло Подоляк зауважив, що "поступово зростає" кількість наступальних операцій ЗСУ. Крім того, варто розуміти, що на полі бою залучені не всі підготовлені бригади.

Зауважимо, що бойові дії не вщухають ані на мить. Так, їх фіксують у районі Бахмута, але зараз є один напрямок, який можна вважати беззаперечно найважчим.

Ворог стягує туди всі резерви

Мовиться про Куп'янський напрямок. Туди російські загарбники кидають всі свої сили, щоб відтиснути наших захисників. За наявною інформацією, там понад 100 тисяч окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов зауважив, що на Куп'янському напрямку набагато важче, ніж біля Бахмута. А все тому, що туди росіяни лізуть з усіх сил. Там фіксують дуже багато мобілізованих з окупованих Донецької та Луганської областей.

Так, вони здебільшого недосвідчені та немотивовані. Втім, слід розуміти, що навіть такі бійці неабияк загрожують нашим захисникам. Бодай тому, що на них ідуть боєприпаси, які могли б врятувати від справжніх головорізів, які йдуть після недосвідчених штурмовиків.