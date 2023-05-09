Не буває, що битва за Гондор вирішить все, – Подоляк спрогнозував тривалість контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ України не можна розглядати як одну велику битву, яка все вирішить. Це може бути серія розтягнутих у часі подій.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

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Подоляк спрогнозував тривалість українського контрнаступу

Радник глави Офісу Президента зазначив, що контрнаступ ЗСУ не буде однією великою битвою.

Коли ми говоримо про контрнаступ – що це буде обвально для Росії чи навпаки не буде ніякого просування України вперед, – то це виглядає, начебто ми в голлівудському фільмі, де починається велика битва за Середзем'я, й одна битва за Гондор все вирішить. Так не буває,

– розповів Подоляк.

За його словами, це буде низка заходів, зважаючи на:

інтенсивність та масштаб війни,

ресурси, які у війну вкладає Кремль.

"Це не питання одного тижня чи одного місяця. Це питання багатьох подій, бо одна може буди більш вдалою, а інша — менш вдалою", – додав Подоляк.

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Росіяни починають розуміти корінь проблеми

Подоляк наголосив, що головним завданням контрнаступу є обнулити залишки морально-вольового духу росіян. Цей процес вже розпочався, позаяк жителі Росії вже починають розуміти, що привели до влади "тих, хто наплодив проблем".

Немає жодного сценарію, де ми б могли зупинитися посередині, бо це буде означати, що Європа буде обнулена через певний час. Адже Росія, яка буде дуже ображена за приниження у цій війні, буде все перебудовувати під військові рейки, матиме іншу економіку, буде мобілізацію проводити нескінченно, повністю вбивати залишки громадянських прав,

– вважає посадовець.

Він підсумував, що в Росії точно не буде ніякого простору без таборів, які все готують для тотальної війни.