У ЗСУ – контрнаступальні просування: росіяни змушені передислоковуватись, – ISW

Українські захисники продовжують контрнаступальні операції на різних напрямках. Певні успіхи ЗСУ змушують росіян передислокуватися.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони мають успіхи у Запорізькій області. Наступ ЗСУ погіршує російську оборону, тому окупантам доводиться передислоковуватися.

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До чого може призвести постійна передислокація окупантів

Через контрнаступ ЗСУ окупантам доводиться переміщувати свої підрозділи. Як доказ, в ISW наводять факт ротації кадирівців, які вперше опинилися у деяких районах Запорізької області. Вочевидь, їх перекинули на цю ділянку фронту, аби стримувати українські наступальні операції.

За даними аналітиків, ймовірні бічні передислокації російських військ припускають, що українські наступальні операції значно послабили чинні оборонні сили Росії у Запорізькій області, де ЗСУ досягли тактичних успіхів. Аби посилити позиції загарбників, вони спонукали російське командування направити підрозділи для посилення оборони на цій критичній ділянці лінії фронту.

Відсутність оперативних резервів у росіян означає, що командуванням росармії доведеться проводити більше бічних передислокацій, якщо вони хочуть у майбутньому посилити певні ділянки фронту. Проте така передислокація ще більше послабить російську оборону в сукупності,

– мовиться у звіті.

Аналітики ISW припускають, що передислокації, швидше за все, підвищать ймовірність того, що російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву. Таким чином, подальша ротація окупантів, які стоять в обороні, створює можливості для будь-якого прориву, що може стати вирішальним.

Яка ситуація на фронті