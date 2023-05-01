Оборонні рови, яких не бачили десятиліттями: розвідка Британії висміяла росіян і пояснила логіку

Росія активно готується до контрнаступу ЗСУ. Настільки активно, що накопала чимало оборонних ровів на тимчасово окупованих територіях.

І, ясна річ, це не могли оминути увагою у британській розвідці. У відомстві висміяли росіян, а також пояснили, навіщо ворогові всі ці окопи.

Читайте також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Окопи не лише на окупованих територіях

У розвідці зауважили, що з літа 2022 року Росія спорудила одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд. Подібного жодна країна світу не бачили упродовж багатьох десятиліть.

Причому цікаво, що оборонні споруди не лише поблизу лінії фронту. Їх зафіксували також глибоко всередині Росії. Себто у країні настільки бояться, що окопуються навіть на своїй же території.

У відомстві посилаються на супутникові знімки. Вони демонструють, що Росія чимало зусиль доклала, щоб укріпити північний кордон тимчасово окупованого Криму. Багатошарову оборонну зону зафіксували неподалік села Медвєдєвка.

Але це ще не все. Окопи, довжиною у сотні кілометрів, виявили у Бєлгородській і Курській областях. У розвідці нагадують, що це міжнародного визнані території самої Росії.

Ці оборонні споруди підкреслюють глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може здійснити серйозний прорив,

– наголошують у розвідці.

Водночас припускають, що в деяких випадках траншеї рили на замовлення місцевих командирів і цивільних лідерів. Таким чином вони намагалися просувати офіційний наратив. Мовиться про буцімто "загрозу" Росії з боку України та НАТО.

Росія не готова до контрнаступу