Окупанти пішли на штурм: у Міноборони розповіли, де на фронті – загострення

Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті. Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат та мають стабільний успіх на Бахмутському напрямку.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – в ефірі телемарафону розповіла, що ЗСУ просуваються та закріплюються на Півдні. Росіяни не можуть змиритися з успіхом українських воїнів.

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Зокрема, довкола Роботиного точаться серйозні бої. Однак просування є. За словами Маляр, на Сході загострилася ситуація у Мар'їнці та Авдіївці. Окупанти збільшили кількість обстрілів. Окрім того, вони пішли на штурм. Водночас окупантам не вдається досягнути жодного успіху.

По Бахмутському напрямку у нас там стабільно успіхи є. Ми поступово дуже, але впевнено там просуваємося вперед. Основні бої – Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка,

– мовиться у повідомленні.

Раніше у Міноборони розповіли, що прорив першої лінії оборони на Півдні став несподіванкою для російських окупантів. Українські захисники йдуть у наступ, попри те, що ворог переважає у кількості. Воїни ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони.

Водночас у ЗСУ наголошують, що друга лінія оборони – теж складна. Окупанти могли вирити там тунелі.