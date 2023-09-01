Що відбувається на Лиманському напрямку: у Міноборони зробили обнадійливий прогноз

Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Лиманському напрямку. Станом на 1 вересня там тривають бої.

Деталі Маляр розповіла в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Заступниця міністра оборони наголосила, що бойові дії тривають на Лиманському напрямку.

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Зокрема, у Серебрянському Лісі та ще декількох напрямках.

Ситуація – така: ворог намагається наступати на Лиманському напрямку, однак ми зупиняємо окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Маляр наголосила, що на Лиманському напрямку, так само, як і на Бахмутському позиція сторін іноді може змінитися декілька разів на день. Це – динаміка бойових дій. Водночас просуватися там окупантам не вдається.

Окупанти – у пастці

Раніше Маляр детальніше розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там українські воїни активно просуваються вперед. Російські окупанти потрапили у пастку.

"Ми рухаємося по південному флангу і вийшли на багато панівних висот. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть", – наголосила Маляр.

Українські захисники та захисниці звільнять усі населені пункти. Ворог не має жодних шансів на тимчасово окупованих територіях.