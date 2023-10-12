Можливості є завжди: як на бойові дії вплине зміна погодних умов

Погодні умови мають вплив на бойові дії, зокрема на просування техніки, але до багатьох факторів наші військові вже звикли. Вони знають, що робити, щоб продовжувати контрнаступ і восени, і взимку.

Погода впливає навіть на кожного окремого солдата, бо в холоді воювати гірше, ніж коли на вулиці тепло. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, додавши, що бойові дії все-таки можна вести.

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На що впливають погодні умови

Упродовж останніх тижнів ми відчули настання сильних вітрів. Вони мали вплив на деякі типи літальних апаратів, тому їх вже не так ефективно можна було застосовувати. Наприклад, літати FPV дронами при сильному вітрі досить складно, особливо на далекі відстані.

Воювати можна, вибирати погоду також. У всіх бійців сьогодні відкрита погода і ми знаємо в який день можна летіти, а в який ні. Але це лише один із прикладів, а таких погодних факторів багато,

– розповів народний депутат.

Роман Костенко пояснив, як вплине погода на бойові дії: дивіться відео

Костенко додав, що бойові дії можна вести, але вони будуть не такими активними, як влітку чи весною. На активності ворога погода також позначиться.

"Це має вплив, але, на мій погляд, сидіти в обороні в таку погоду краще, ніж наступати", – сказав народний депутат.

Що відбувається на фронті