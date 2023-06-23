Все – попереду, – Сирський відповів на питання про контрнаступ, яке цікавить усіх

Олександр Сирський заявив, що наразі ЗСУ шукають слабкі дії в обороні російських загарбників. Наразі світові необхідно запастися терпінням.

Сирський – командувач Сухопутних військ ЗСУ – зауважив, що кожен хоче досягнути всього й відразу. Водночас варто приготуватися до того, що контрнаступ займе деякий час.

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За словами командувача, з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів, а також – чимало інженерних перешкод.

Хочу сказати, що наші основні сили ще не вступили в бойові дії, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду,

– наголосив Сирський.

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Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – також заявила, що головний удар ЗСУ – ще попереду. Герої ЗСУ закріплюються на позиціях та впевнено просуваються. Російські окупанти панікують та перетягують всі свої сили з інших напрямків на Південь і на Схід. Водночас ворог зазнає колосальних втрат. Особливо на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там окупанти втрачають стільки сили, як під час найзапекліших боїв на Бахмутському напрямку.