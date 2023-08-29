Марні спроби наступу окупантів та регулярні обстріли: карта бойових дій за 29 серпня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує спроби зупинити український наступ – протягом доби повідомляється про 32 бойових зіткнення. Росіяни також марно намагаються атакувати на декількох напрямках.
Окупанти не знижують свою активність на фронті. Росіяни за день завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.
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Що відбувається на Сході
Що відбувається біля Бахмута: дивіться на карті
На Мар’їнському напрямку ситуація залишається напруженою. ЗСУ продовжують стримувати натиск російський військових в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.
Яка ситуація у Мар'їнці: дивіться на карті
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
Стан фронту на Півдні
На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
Ситуація на Півночі України
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема, ворог атакував:
- Карповичі, Камінь Чернігівської області;
- Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області;
- Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.