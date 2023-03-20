Можемо закінчити у Керчі, – полковник ЗСУ сказав, коли будуть найкращі умови для контрнаступу

Збройні Сили активно готує контрнаступальну операцію. За вдалого планування є шанси повністю звільнити аж три українських регіони. А може й більше. Але мають зійтися кілька складових.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, є три надзвичайно важливих нюанси, від яких залежатиме доля подальшого українського контрнаступу.

До теми ЗСУ готуються до свого шансу на контрнаступ: що може протиставити Росія

Коли будуть найкращі умови для контрнаступу

Як наголосив Світан, щоб контрнаступ ЗСУ був успішним, насамперед потрібно сформувати достатню кількість сил та засобів. Йдеться як про накопичення західної техніки, так і наявність значної кількості боєприпасів. Сюди варто додати і навченість війська.

Другий нюанс – погода. Важливо розуміти, якою буде синоптична ситуація упродовж місяця. Адже наступальні операції не завжди відбуваються вздовж асфальтованих доріг.

Третє – бойовий потенціал ворога. Оптимальний варіант – починати на стадії, коли потенціал ворога перебуває на спаді.

Ці три складових зійдуться десь до середини квітня. Може дещо швидше, може трішки пізніше. Це може бути початком нашого контрнаступу,

– вважає Світан.

Коли будуть найкращі умови для контрнаступу – прогноз Світана: дивіться відео

Можемо дійти аж до Керчі

Як зазначив Світан, широкомасштабні контрнаступальні дії переважно тривають упродовж місяця з низки причин. До прикладу, одні й ті ж підрозділи не можуть рухатися вперед довше через втому. Потрібно ще сформувати логістичні ланцюжки підвозу усього необхідного, а також працювати з деокупованими територіями.

Треба спрогнозувати роботу упродовж місяця. Ми можемо виконати наступальні дії і зупинитися десь… Якщо достатньо сил при правильному плануванні наступальних дій, то можемо закінчити в Керчі. Зі звільненням Херсонської, Запорізької та Кримської областей. Так-так, після перемоги Крим навряд чи матиме автономію, а буде областю,

– зазначив Світан.

Така успішна операція допоможе зменшити лінію фронту з приблизно 1,5 тисячі кілометрів до 500. І це суттєво змінить ситуацію.

На його думку, в тоді фронт пролягатиме приблизно від Щастя Луганської області – до Маріуполя Донецької області. Хоча щодо останнього є питання, адже його теж можливо звільнити під час контрнаступу.

Україна готується до контрнаступу: коротко