Знищення ворога у повному оточенні: полковник ЗСУ сказав, від чого залежить наш контрнаступ

Україна активно готується до контрнаступу, щоб вибити росіян з окупованих територій. Коли він почнеться – залежить від низки факторів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, все залежатиме від реальної кількості сил та засобів, які зараз перебувають на озброєнні та які мають прийти пізніше.

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Від цього залежатиме подальший план контрнаступу ЗСУ – коли починати і на якому напрямку йти.

Можуть бути 2-3 стратегічні наступальні операції

Як наголосив Світан, цілком можливо, що Україна готуватиме три різні контрнаступальні операції. Перша – вихід на Азовське узбережжя. Друга – захід в Крим. Третя – відсічення Донбасу від Росії та зачистка.

Або ж ЗСУ здійснять одну дуже потужну стратегічну наступальну операцію. Він вважає, що таке можна було б зробити в бік Луганська. Але для цього потрібно почекати ще, ймовірно, до середини літа.

Можна було б відрізати російську армію від Росії. Вийти на Луганськ, а потім на Ростов, Таганрог. Можна і не заходити на територію Росії, а проскочити вздовж державного кордону. Одна велика контрнаступальна операція. Вихід на кордон. А далі знищення російського угруповання в повному оточенні. Але після знищення Кримського мосту,

– розповів Світан.

Зрозуміло, що це всього лиш версії, як може піти подальший контрнаступ. Все вирішуватимуть у Генеральному штабі.

Зараз Україна отримує від партнерів по графіку ту кількість озброєння, яку обіцяли партнери. Але є 2 позиції, з якими є певні труднощі. Це – авіація та боєприпаси.

Коли можна очікувати на контрнаступ ЗСУ – думка Світана: дивіться відео

Польща та Словаччина передали України низку МіГ-29. Але це більше відновлення втрат, ніж суттєве посилення. Хоча варто подякувати партнерам за таку допомогу. А боєприпасів ніколи не вистачатиме, адже це – розхідний матеріал.

За словами Світана, Україна зараз витрачає близько 5 – 7 тисяч снарядів на добу. В режимі оборони потрібно хоча б 10 тисяч снарядів на добу. А для наступу – аж 15 тисяч. Однак над цією проблемою активно працює як Україна, так і міжнародні партнери.

Україна поки не може почати контрнаступ: коротко