Навіть попри такі обставини, росіяни однаково залишаються у гіршому становищі. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Сили оборони України все-таки можуть спробувати наступати на одному напрямку, проте все залежить від кількості техніки та особового складу.

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Чому росіяни потрапили в гірші умови під час військової кампанії

Світан пояснив, що військова кампанія завжди поділена на певні періоди:

накопичення, коли війська стоять в глухій обороні, починається підготовка сил та засобів, згодом вивід засобів на позиції;

початок наступальних дій;

після використання всіх резервів визначаються нові рубежі оборони, знову глуха оборона, закопування та накопичення засобів та сил;

початок наступальних дій.

За останню сотню років на території України зазвичай було дві військових кампанії – літня та зимова. А періоди накопичення озброєння та особового складу відбуваються навесні та восени, коли дощить, похмуро та надзвичайно складно пересуватися.

Неважливо на чому пересуватися: танками, кіньми чи підводою. Погодні умови сильно впливають на поверхню. Останні 10 років у нас немає зимових кампаній, бо для пересування взимку потрібний мороз близько 20 – 30 градусів, щоб замерз ґрунт до 30 – 50 сантиметрів. Замерзла поверхня дозволяє втримати техніку,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Наразі ж дощі починаються восени та закінчуються навесні, що унеможливлює проведення зимової військової кампанії. Тому в Україні активно проводиться лише літня військова кампанія. Рух влітку, а зупинка для накопичення взимку – постійно відбуваються, у цей період українські воїни відкинули росіян з багатьох територій.

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"Тільки росіяни потрапили в гірші умови: у них режим накопичення влітку, коли у нас наступальні дії; а наступають вони взимку, коли у нас період накопичення", – пояснив Світан.

На якому напрямку українські військові можуть досягнути успіху взимку

За словами Світана, наступальна компанія росіян на Сході розпочалася у дощі й продовжуватиметься допоки не закінчиться накопичена зброя. Водночас українські військові займуть найкращі позиції й утримуватимуть рубежі, пробуючи втримати окупантів та завдати найбільшої поразки.

У зимовий період нам потрібно втриматися та виконати перше завдання будь-якої армії, яка обороняється – знищення армії противника, яка наступає. Чим зараз і займаються наші бійці. Щодня понад 1000 росіян потрапляють у "пакети" й пробують повернутися туди, звідки приїхали,

– зауважив військовий експерт.

Взимку українські воїни можуть спробувати розвивати ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, створювати тактичні плацдарми, згодом розгортати їх до рівня оперативних плацдармів. Успіх Сил оборони на лівому березі залежатиме від достатньої кількості техніки, боєприпасів, особового складу та резервів.

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Тоді ми можемо по лівому берегу за зимовий період відпрацювати завдання виходу, припустимо, до Скадовська – це морський порт Чорного моря, через який іде основний трафік військової амуніції на лівий берег,

– підкреслив Роман Світан.

Росіяни доставляють техніку на лівобережжя через Скадовськ – Олешки – Нову Каховку.

Зауважимо, українські воїни спроможні досягнути позитивного результату. Імовірно, зараз відбувається накопичення військ на перекидання їх на лівий берег.

Ситуація на фронті: коротко