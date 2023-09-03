60-20-20: Тарнавський розповів The Guardian про різницю між лініями оборони росіян на Півдні

Українські військові продовжують робити все можливе для того, щоб звільнити території рідної землі від ворога. Захисники просуваються на Півдні, пройшовши першу лінію оборони ворога.

В інтерв'ю командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про відмінність між лініями оборони ворога. За його словами, більшість зусиль окупанти спрямували саме на першу, а от на другу і третю – значно менше.

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Відмінність між лініями оборони

Власне, бригадний генерал сказав, що Росія присвятила:

60% свого часу та ресурсів на спорудження першої лінії оборони;

по 20% вона витратила на другу та третю.

Власне, ворог мав надію, що наші військові не зможуть впоратися з першою лінією оборони. Але українські захисники, хоч це і було надзвичайно складно, впоралися з цим завданням.

Ми зараз перебуваємо між першою і другою оборонними лініями,

– зауважив він.

За його словами, наші військові наступають по обидва боки прориву, а також закріплюються на звільненій під час нещодавніх боїв території.

У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відступ російських військ за їхню другу лінію оборони,

– додав Тарнавський.

Водночас слід розуміти, що просуванню наших військових заважали величезні мінні поля. Піхотні сапери займалися розчищенням шляху. За словами Тарнавського, бійці країни-агресорки за мінними полями "просто стояли та чекали на українську армію".

Окупанти стягують резерви

Наші військові подолали бар'єр. Тож, ворогові доводиться маневрувати. Кремль відчуває тиск, тож він передислоковує свої війська у район просування з фронтів всередині окупованої території: з Херсона на заході та Лиману на північному сході, а також з території самої Росії.

Ворог підтягує резерви не лише з України, але й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх наступати більше і швидше. У нас все попереду,

– підкреслив Тарнавський.

Звернімо увагу, що в The Economist писали про контрнаступ ЗСУ. У матеріалі зазначають, що по окупантах б'ють частіше, а їхня оборона слабне.