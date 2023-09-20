ЗСУ звільнили понад 54% окупованої території, – генерал США

На сьогодні триває контрнаступ Збройних Сил України. Наші захисники вже звільнили понад 54% окупованої росіянами території.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі на пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, Україна продовжує домагатися стійкого прогресу у звільненні своєї батьківщини від російської окупації.

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Скільки території вже звільнила Україна

Сьогодні Україна звільнила понад 54% окупованої Росією території, і вони продовжують зберігати стратегічну ініціативу на сьогодні,

– заявив Міллі.

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Він наголосив, що партнери й надалі підтримуватимуть Україну доти, доки це необхідно для захисту нашої суверенної території.

"Це боротьба України, це їхня історія, їхня битва, Україна не просила жодну іншу країну битися за них. Усе, про що вони просять, це допомога з матеріалами та навчанням. Ми всі тут, щоб підтримати Україну, щоб вона могла залишатися вільною, незалежною і суверенною", – підкреслив Міллі.

Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Буданов повідомив, що у холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Однак бойові дії будуть продовжені і контрнаступ триватиме.

Буданов зазначив, що контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Втім, очільник ГУР визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну. За його словами, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ – дуже щільна концентрація російських мін і велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.