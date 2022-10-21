З початку контрнаступу ЗСУ вже звільнили понад 600 міст і сіл

Контрнаступ Збройних Сил України проходить плідно. Про це свідчить той факт, що від його початку українські захисники звільнили вже більше ніж 600 населених пунктів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. В ОП також розповіли, що зараз відбувається на деокупованих територіях.

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На звільнених територіях відновлюється звичне життя

Кирило Тимошенко зазначив, що загалом українським військам вдалося звільнити понад 600 міст і сіл. Мовиться про населені пункти Харківщини – 551 і Херсонщини – 88.

Кирило Тимошенко про ситуацію на звільнених територіях: дивіться відео

Заступник керівника ОП стверджує, що зараз у деокупованих районах цих областей тривають відновлювальні роботи. Ремонтують першочергово критичну інфраструктуру міст і сіл, що вийшли з-під ворожої окупації.

Жителів цих регіонів закликають економити та контролювати споживання електроенергії. Окрім того, нагадаємо, що влада України просить усіх громадян ставитися свідомо до використання електроприладів та світла.

Прохання максимально заощаджувати електроенергію і зменшити її споживання. Така згуртованість дозволить уникнути тимчасових відключень️,

– наголосив Кирило Тимошенко.



Що робити, якщо вимкнули світло / Інфографіка 24 каналу

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Чому немає новин про контрнаступ на Луганщині

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, чому контрнаступ ЗСУ на Луганщині сповільнився. За його словами, наші військові зараз зосередилися на тому щоб знайти "слабкі місця" в обороні загарбників.

Йти "стінка на стінку" – це безглуздо, вважає експерт. Тактика, яку ймовірно використовують українські захисники на Луганщині значно розумніша.

Українські військові, скоріш за все, зараз накопичують сили для того, щоб згодом завдати потужного удару противнику. Ступак зауважує, що такий сценарій схожий на той, який був на Харківському напрямку.

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