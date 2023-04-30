Це десятки й сотні різних дій, – Подоляк назвав фактори, що визначатимуть час контрнаступу

Не вщухають розмови про потенційний контрнаступ Збройних Сил. Зокрема, у Зеленського назвали чинники, які впливають на терміни проведення нашою армією цієї операції.

У суботу, 29 квітня, вийшло велике інтерв'ю радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка німецьким журналістам. У ньому він, з-поміж іншого, наголосив, що контрнаступ України налічуватиме "десятки й сотні різних дій". Власне, від нього залежатиме те, як розвиватиметься широкомасштабна війна.

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Усе залежить від командування

Як зазначив Подоляк, є кілька факторів, які визначатимуть час контрнаступу. Однак важливо розуміти, що усією інформацією стосовно цієї та інших операцій володіє лише Генштаб – себто винятково від нього залежать терміни початку наступу.

По-перше, точний план визначає українська армія. Ми не будемо обговорювати його публічно. По-друге, початок залежить від необхідного озброєння, від наявності артилерійських боєприпасів, ракет, безпілотників та військової техніки. Наразі триває доукомплектування бригад, які беруть активну участь. По-третє, на тих ділянках фронту, де масово зосереджені російські сили, вже ведеться робота з метою послаблення їхньої обороноздатності,

– констатував радник очільника ОП.

Разом з тим він зазначив, що четвертий фактор – це погодний. Власне, саме від того, якою буде метеорологічна ситуація, багато в чому залежить можливість просування військової техніки української армії.

Зеленський про контрнаступ

Зазначимо, що питання контрнаступу також коментував Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що ця операція ЗСУ залежить не лише від постачань нам техніки, а й – інформаційних загроз.

За словами глави держави, часто світовими ЗМІ поширюється інформація, яка не на руку Україні. Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про російські медіа.

Водночас український лідер зазначав, що ворог уже змінив тактику на полі бою та активно готується до оборони захоплених територій. Зокрема, окупанти зводять оборонні рубежі, риють окопи та нарощують військові потужності.

Під час цього ж інтерв'ю Подоляк заакцентував на тому, що краще утримуватись від зайвих коментарів стосовно потенційного контрнаступу, адже навіть військові говорять, що їм "потрібна тиша" під час проведення таких операцій.