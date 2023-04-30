Це десятки й сотні різних дій, – Подоляк назвав фактори, що визначатимуть час контрнаступу
Джерело:Die Presse
Не вщухають розмови про потенційний контрнаступ Збройних Сил. Зокрема, у Зеленського назвали чинники, які впливають на терміни проведення нашою армією цієї операції.
У суботу, 29 квітня, вийшло велике інтерв'ю радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка німецьким журналістам. У ньому він, з-поміж іншого, наголосив, що контрнаступ України налічуватиме "десятки й сотні різних дій". Власне, від нього залежатиме те, як розвиватиметься широкомасштабна війна.
Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам
Усе залежить від командування
Як зазначив Подоляк, є кілька факторів, які визначатимуть час контрнаступу. Однак важливо розуміти, що усією інформацією стосовно цієї та інших операцій володіє лише Генштаб – себто винятково від нього залежать терміни початку наступу.
По-перше, точний план визначає українська армія. Ми не будемо обговорювати його публічно. По-друге, початок залежить від необхідного озброєння, від наявності артилерійських боєприпасів, ракет, безпілотників та військової техніки. Наразі триває доукомплектування бригад, які беруть активну участь. По-третє, на тих ділянках фронту, де масово зосереджені російські сили, вже ведеться робота з метою послаблення їхньої обороноздатності,
– констатував радник очільника ОП.
Разом з тим він зазначив, що четвертий фактор – це погодний. Власне, саме від того, якою буде метеорологічна ситуація, багато в чому залежить можливість просування військової техніки української армії.Зверніть увагу! Під час цього ж інтерв'ю Подоляк заакцентував на тому, що краще утримуватись від зайвих коментарів стосовно потенційного контрнаступу, адже навіть військові говорять, що їм "потрібна тиша" під час проведення таких операцій.
Зеленський про контрнаступ
- Зазначимо, що питання контрнаступу також коментував Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що ця операція ЗСУ залежить не лише від постачань нам техніки, а й – інформаційних загроз.
- За словами глави держави, часто світовими ЗМІ поширюється інформація, яка не на руку Україні. Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про російські медіа.
- Водночас український лідер зазначав, що ворог уже змінив тактику на полі бою та активно готується до оборони захоплених територій. Зокрема, окупанти зводять оборонні рубежі, риють окопи та нарощують військові потужності.