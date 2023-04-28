Треба не лише звільнити території, – генерал-лейтенант назвав важливе завдання контрнаступу ЗСУ

Україна готується до контрнаступу та звільнення окупованих територій. Противника потрібно не лише вигнати з захоплених ним земель, а й завдати йому відчутної військової поразки.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Він додав, що це не просте завдання, але саме це може змусити керівництво Росії піти на переговори на українських умовах.

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Стратегічне завдання ЗСУ

За його словами, у майбутні наступальних діях Збройних Сил України потрібно розв’язати завдання не лише з деокупації захоплених територій, а й розв’язати завдання стратегічного рівня – завдати російській армії важкої поразки на полі бою.

"Це не просте завдання, але його потрібно розв’язати, якщо ми ставимо собі за мету знищення військового потенціалу противника. Саме це може призвести до подальших мирних переговорів на українських умовах", – наголосив Романенко.

Ігор Романенко про майбутній контрнаступ: дивитись відео

Не достатньо лише вигнати окупантів

Військовий експерт розповів, що під час Херсонської операції, коли було звільнено правобережну частину області, ЗСУ зуміли відтіснити доволі потужне угрупування росіян – орієнтовно 20 – 25 тисяч військових. На жаль, вони зуміли достатньо організовано відступити, разом з технікою, яку потім застосовували в наступальних операціях на сході України.

"Саме там була реалізована тактика послаблення логістичних ланцюжків противника, по яким завдавали потужних ударів. Росіяни зрозуміли, що чим далі, тим гірше становище тих військ і вони будуть знищенні. Тому вони обрали шлях виходу живої сили з технікою, яку, на жаль, потім використовували проти Сил оборони на сході", – наголосив Романенко.

Контрнаступ ЗСУ