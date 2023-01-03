Протягом зими побачимо український контрнаступ, – військовий експерт озвучив прогноз

Ворог продовжує тиск на Бахмутському напрямку, але він вже не такий сильний як був 2 – 3 тижні тому. Однак загарбники й далі проводять мобілізацію як в Росії, так і на окупованих територіях.

Тож певну кількість вояк країна-агресорка може назбирати. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Взимку може відбутися контрнаступ ЗСУ

На думку військового експерта, це може бути близько 100 – 130 російських мобілізованих, які почали навчання ще у вересні. Росія взимку може кинути їх на фронт як під Бахмут, так і на Кремінну, щоб спробувати відбити місто.

Але протягом зими ми ще побачимо український контрнаступ,

– зазначив Нарожний.

Він додав, що наразі тепла погода не сприяє пересуванню ні української, ні російської військової техніки. І подальша ситуація на фронті залежить насамперед від погодних умов.

"Тримаємося та готуємося, що можливо ці 100 – 150 тисяч ще підійдуть на Бахмутський або інший напрямок. Готуємося їх відбивати", – підкреслив військовий експерт.

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Нарожний наголосив, що питання логістики є вкрай важливим у війні. До того ж варто розуміти, що військова техніка окупантів, що займається перевезенням є доволі важкою та не може швидко пересуватися. Це робить її легкою мішенню для артилерії.

Це означає, що тим, хто перебуває у Кремінній і далі по ланцюжку – Сєвєродонецьк і Лисичанськ – буде дуже важко тримати оборону. Питання часу, коли вони виснажать усі припаси, які мають і їм треба буде якось їх постачати,

– сказав військовий експерт.

На його думку, напруга навколо Бахмута упродовж наступних 2 – 3 місяців почне "здуватися", а потім перейде на Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Кремінну. Росіянам доведеться не атакувати в Бахмуті, а оборонятися в Лисичанську.

Чого очікувати на Півдні

Останнім часом на Півдні України частішають удари ЗСУ по об'єктах російських окупантів. На думку військового оглядача Дениса Поповича, це схоже на підготовку українських захисників до наступу. Адже подібний розвиток подій ми спостерігали перед звільненням Херсона, коли ЗСУ завдавали ударів по об'єктах загарбників.

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Наразі концентрація подібних зусиль відбувається на лівому березі Херсонської та Запорізької області. Зокрема, часто "звучить" Бердянськ, Токмак та Мелітополь. Так, об'єкти окупантів у цих містах постійно зазнають ракетних ударів з боку української армії.

"Якщо порівняти з Херсонською областю, то цілком можливо, що це і є підготовка до можливих наступальних дій", – зауважив військовий оглядач.