Жданов припустив, чи підуть ЗСУ на штурм Донецька

Українська армія готує потужний контрнаступ. Не відомо, де буде завдано головний удар, але мешканці окупованих територій побоюються вуличних боїв у великих містах.

Збройні Сили України не будуть штурмувати такі міста, як Донецьк та Луганськ. Таку думку на стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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План звільнення Донецька був ще, коли тривала ООС

Відповідаючи на питання глядачів щодо можливого штурму Донецька Збройними Силами України, Жданов висловив упевненість, що наша армія не буде вступати у вуличні бої, щоб уникнути непотрібних жертв серед військових та цивільних.

"Я думаю, що Донецьк ніхто штурмувати не буде. Про це говорили ще з початку повномасштабного вторгнення. Ще коли тривала Операція об’єднаних сил, Збройні Сили України розглядали варіант звільнення і Донецька, і Луганська. Передбачалось, що обидва міста будуть взяті в оточення і противник буде змушений до добровільної здачі в цих містах", – заявив військовий експерт.

Олег Жданов про можливий штурм Донецька: дивитись відео

На думку Жданова, якщо припустити, що для деокупації Донецька буде потрібен штурм міста, то українська влада перед цим оголосить обов’язкову евакуацію цивільних.

Але, скоріш за все, це буде облога міста з метою здачі противником своїх позицій,

– наголосив Жданов.

Контрнаступ ЗСУ