Навіть США навряд змогли б прорвати оборону росіян: аналіз літнього наступу від Foreign Affairs

Професор Колумбійського університету і військовий експерт Стівен Бідл вирішив проаналізувати, чому контрнаступ ЗСУ на півдні 2023 року не приніс очікуваних результатів. За його словами, російську оборону на цьому напрямку не прорвала б й американська армія.

В додаток до цього українське військо не отримало не отримало необхідне озброєння, як от винищувачі F-16, ракети ATACMS та достатню кількість танків Abrams. Основні пункти статті Foreign Affairs про літній контрнаступ України – переказує 24 Канал.

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Стівен Бідл зазначає, що обидві сторони використовувати максимум у літній компанії. До пізньої весни росіяни встигли підготувати глибоку оборону, яку було дуже важко прорвати Збройним Силам. На відміну від контрнаступу у Харківській та Херсонській областях, ворог став більш підготовлений.

Чи винні США у провалі

Аналітик зазначає, що багато хто звинувачує США у невдалому контрнаступі України. Мовляв, Україна не отримала винищувачі F-16, ракети ATACMS та достатню кількість танків Abrams перед початком руху. Однак на думку Бідла, це не було вирішальним.

Більше та краще обладнання завжди допомагає, тож, безперечно, наступ міг би досягнути більшого прогресу з більш досконалою зброєю. Але технології рідко є вирішальними у наземній війні, і жодна з цих видів зброї навряд чи змінить наступ 2023 року,

– пише професор.

За словами Стівена Бідла, росіяни навчилися протидіяти цьому озброєння. Наприклад, вони навчилися глушити сигнали GPS, які використовуються для наведення західних ракет.

Чи допомогли б нові танки

Leopard показали хороші результати, але навряд чи були невразливою суперзброєю. Як зазначає аналітик, вони мали діяти у мовах "тісної координації загальновійськових сил з піхотою, артилерією та інженерами".

Цієї координації, на думку Бідла, не було. Водночас їхню роботу має забезпечувати певна спеціалізована інфраструктура, якої також не було.

Більше таких вдосконалених танків допомогли б, але наступ мало доказів того, що кращі танки мали б вирішальне значення,

– переконує Бідл.

Росіяни вибудували потужну оборону

Багато хто апелює до недостатньої підготовки український військ перед початком наступу на Півдні. За словами професора, це можливо, але росіяни є компетентними захисниками – навіть попри те, що вони продемонстрували мало майстерності чи мотивації в наступі.

Російська оборона у 2023 році була глибокою, добре підготовленою, перед нею стояли великі мінні поля, підтримувалися мобільними резервами та мали гарнізон військ, які билися запекло під час нападу,

– констатує Стівен Бідл.

Як зазначає Бідл, Такий прорив оборони історично є дуже складним навіть для добре підготовлених нападаючих із зосередженими основними силами. Як приклад він приводить провал німецької арміях під Курськом у 1943 році, або невдачу Африканського корпусу у 1941 році у Лівії – навіть попри перевагу у техніці та в повітрі.

Потенціал армії США в Україні

Автор перелічив військові кампанії, які провели США, Ізраїль, Франція, Велика Британія тощо у другій половині 20 століття. Більшість з них були успішні лише тоді, коли ворог мав слабку оборону. У 2022 році у Харкові була неглибока розтягнута оборона, а у Херсоні ворог був ізольований.

Однак до 2023 року росіяни адаптувалися та розгорнули більш ортодоксальний глибокий захист без географічної вразливості. Росіяни навчилися зі своїх невдач. Можливо, армія з навичками на та підготовкою США змогла б здійснити прорив, але для цього потрібна перевага у знаннях та мотивації.

Незрозуміло, чи навіть американські війська матимуть різницю в навичках, достатню для виконання такого складного завдання,

– пише Бідл

Збройні Сили США віддають перевагу якості над кількістю. Вони мають навички та обладнання для наступу, однак якщо умови будуть невідповідними і війна виснажуватиметься, США не зможуть витримувати втрати. Країна виробляє озброєння у значно меншій кількості, ніж вимагає статистика війни в Україні.

Якщо якість може забезпечити швидкі, вирішальні перемоги, традиційний підхід США є надійним. Якщо урок наступу України полягає у тому, що глибока оборона має перевагу, то такого підходу недостатньо. Тоді Сполученим Штатам доведеться переглянути баланс кількості та якості.

Майбутнє наступу України

Професор Бідл переконаний, що успіх України більшою мірою залежить саме від допомоги Заходу. Але навіть за умови продовження підтримки війна, на його думку, ще довго залишатиметься позиційною. Успіх вимагатиме від України та її західних союзників терпіння до тривалої важкої війни.

Складність наступальних маневрів у 2023 році не була результатом будь-якої радикальної нової технології, і малоймовірно, що будь-яка радикальна нова технологія її переверне,

– зазначає автор.

За словами Стівена Бідла, наступальний маневр "не вмер".