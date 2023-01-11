Взимку три речі заважають наступати, – полковник ЗСУ пояснив, чи є пауза в контрнаступі

В мережі все частіше піднімають питання паузи в контрнаступі ЗСУ, адже останні кілька тижнів українські військові проводять не такі масштабні наступальні дії. Військовий експерт пояснив, які три речі заважають наступати взимку.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, ніхто не буде нічого ставити на паузу, об'єктивних причин для цього немає.

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За його словами, взимку заважають наступати три речі:

дуже впливає погода,

відсутність сил,

відсутність засобів.

От зараз в нас поки є сили, хоча не вистачає засобів, і трохи налагоджується погода – морози. Тож, якщо така погода протримається, на деяких напрямках за наявності сил та засобів ЗСУ проведуть контрнаступальні дії,

– наголосив Світан.

Полковник ЗСУ наголосив, що на 1 – 2 напрямках, залежно від перекидання резервів, будуть контрнаступальні дії.

"А те, що нас постійно не вистачає засобів, пов'язане з накопичення Росією живої сили – мобілізовані, яких призвали у вересні, зараз починають заходити в Україну. Це близько двох батальйонів – тисячу частково мобілізованих. Це така собі гонка – нам треба більше сил і засобів", – пояснив Світан.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном: відео



На яких напрямках можуть активізуватися окупанти

Військовий експерт зазначив, що можлива активізація росіян на кількох напрямках:

в районі Сватового (з-під Валуйок, де в них укріпзона, там зібрано близько 20 – 30 тисяч окупантів, вони плавно заходять через Сватове на цей напрям для оборони чи можливого наступу на Куп'янськ)

в районі від Вугледару до Гуляйполя (адже одне з завдань окупантів – вихід на кордони Донецької області)

Зараз ми спостерігаємо скупчення військ в районі Волновахи – десь за 30 кілометрів від Вугледара. До того ж, щодня в цей район заходить батальйон – близько 500 окупантів – в цей район,

– зауважив Світан.

Полковник ЗСУ наголосив, що росіяни розосереджуються по найближчих селах, тому на цих напрямках вони можуть готувати наступальні дії або оборону в очікуванні ЗСУ під Вугледаром.

До слова, Соледар, що на Донеччині, залишається однією з найбільш гарячих точок на всій лінії фронту. Заступниця міністра оборони констатувала, що поблизу населеного пункту тривають запеклі бої, але загарбникам не вдалось прорвати оборону нашої армії.