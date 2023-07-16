Змушені просуватися пішки: у WP назвали, що найбільше сповільнює контрнаступ на Запоріжжі

Головно перешкодою для контрнаступу Збройних Сил України стали заміновані ворогом поля. За час окупації росіяни щільно мінували території, тому саперам досить часто доводиться розчищати шлях вручну.

Ворог залишає на покинутих позиціях протитанкові та протипіхотні міни. Тому ЗСУ пересуваються пішки, щоб не застосовувати техніку, яка може знадобитися у майбутньому.

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Від протитанкових мін до розтяжок

Військовослужбовці ЗСУ розповідають, що ворог використовує усі засоби, щоб мінувати території – від мін різного типу до розтяжок. Ворог встановлював їх на відстані від 5 до 16 кілометрів до своїх основних позицій. Використовувати танки або бойові машини піхоти на мінних полях не має сенсу, адже це не сприяє швидшому просуванню ЗСУ. Тому підрозділи просуваються пішки, що значно сповільнює контрнаступ.

Аби наступальні операції відбувалися швидше, Україні необхідне спеціальне обладнання. Один з високопоставлених чиновників анонімно заявив, що наша країна поки що отримала навіть менше, ніж 15% від усіх саперних та інженерних засобів, які до цього просила в партнерів. Наразі Україна використовує американські системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), проте їх кількості недостатньо для того, щоб ЗСУ просувалися швидше.

Через недостатню кількість систем для розмінування українські захисники стають легкою мішенню на полі бою, адже на відкритому просторі замаскувати техніку майже неможливо. Особливо проблема мінних полів відчувається на Запоріжжі, де ворог замінував територію дуже щільно. Ба більше, ворог очікує, коли на полі з'явиться техніка, аби завдати удару.

Тому українським захисникам доводиться буквально повзати, аби помітити міни. Адже у повний зріст вони також не можуть ходити, бо стають мішенню для ворога.

Це нас дуже сповільнює, тому що робота сапера вимагає часу і спокою. У таких умовах виконувати нашу роботу неможливо,

– розповів командир інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади підполковник Микола Мороз.

Ворог також підступно атакує ЗСУ, скидаючи на позиції вибухівки з безпілотників. Ба більше, росіяни за допомогою БпЛА можуть знову мінувати території, які розчистили сапери.

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