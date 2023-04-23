Повернення Криму: аналітики розповіли, як на це вплине контрнаступ

Останніми тижнями все більше повідомлень про потенційний контрнаступ Збройних Сил. Водночас, очевидно, що Україна зробить усе, аби повернути Крим. Експерти розповіли про ризики, які не варто відкидати командуванню нашої армії.

Міжнародні фахівці припускають, що український півострів цілком теоретично може стати розмінною монетою в майбутніх дипломатичних переговорах між Києвом та Москвою. Разом з тим вони остерігаються, що Путін може застосувати ядерну зброю, коли справа дійде до того, аби повертати цю територію Україні.

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Ризики існують

Очевидно, що деокупація Криму є метою для Києва. Однак не варто забувати, що окупанти активно зводять на півострові фортифікаційні споруди.

У воєнній доктрині Крим – це не лише "приз", на який можна претендувати. Це також плацдарм для російських операцій на південному фронті України, де цілком може вирішуватися доля контрнаступу Києва,

– написали в Council on Foreign Relations.

Окрім того, там констатували, що Україна зараз активно працює над тим, аби Захід надав ЗСУ далекобійне озброєння.

Навряд воно, звісно, стовідсотково може допомогти повернути півострів, однак точно у рази підвищить шанси на успіх у боях за Лівобережжя Херсонщини та окуповану частину Запоріжжя.

Для чого Україна говорить про контрнаступ

Аналітики припускають, що посилення риторики щодо деокупації Криму можна пов'язати з тим, що у такий спосіб Київ хоче, аби Путін усі сили спрямував на захист півострова, послабивши при цьому позиції окупантів на інших ділянках фронту.

Якщо публічні заяви про повернення Криму допомагають цементувати українську національну єдність, це теж позитивно. І озвучуючи тези про повернення Криму Україні, доцільність яких визнає переважна більшість урядів світу, лідери Києва перетворюють Крим, як мінімум, на головну розмінну монету в будь-яких подальших переговорах,

– йдеться в аналізі.

Там також зазначено, що успішний контрнаступ – не лише на Криму – здатний підняти бойовий дух в населеннях та мотивувати його йти далі до перемоги.

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Згадаємо до цієї теми нещодавній аналіз від The Economist. Власне, у виданні переконані, що контрнаступ України може визначити не лише майбутнє нашої держави, а й – усієї Європи.