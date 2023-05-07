Все угруповання Росії буде приречене, – військовий експерт озвучив сценарій деокупації Маріуполя

Єдиний і абсолютно реалістичний сценарій звільнення Маріуполя – брати місто в кільце та відрізати його від лінії постачань. Усе, щоби уникнути великих втрат.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що усі бачили на прикладі Бахмуту, що буває, коли відбуваються міські бої.

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"У Бахмуті ми тримаємо оборону, не атакуємо. І в Бахмуті ми перемелюємо, знищуємо величезну кількість російських солдатів, які атакують. Якщо ми підемо в атаку в лобову на Маріуполь, така доля буде у наших солдат", – пояснив Нарожний.

На його думку, українська армія без проблем зможе знищувати ворожі кораблі. Адже Україна має, зокрема, ракети "Нептун" та "Гарпун".

"А суходолом його можна відрізати від лінії постачання. І все те групування, яке залишиться, якщо такі самогубці будуть, якщо вони залишаться в Маріуполі, вони просто з часом будуть знищені", – заявив військовий експерт.

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В окупантів буде лише два варіанти – або здаватися, або морем тікати в Росію.

"Така сама історія з Донецьком. Нема ніякого сенсу втягуватися в міські бої. Тому треба теж брати в кільце, відрізати від лінії постачання. Така сама історія з Луганськом", – переконаний Павло Нарожний.

Окупанти будуть приречені

Він зауважив, якщо до Маріуполя близько підійде українська артилерія, то вона буде тримати кільце під вогневим контролем, аби знищувати все, що буде рухатися в бік міста. І цього, мовляв, буде достатньо.

"От яскравий приклад – той самий Херсон. Ми в кільці його не тримали, ми просто знищили лінії постачання. Так само можна зробити з Маріуполем", – наголосив військовий експерт.

За його словами, ЗСУ треба буде знищити залізничну дорогу та всі автомобільні шляхи.

І після того все угруповання, яке буде в Маріуполі, буде приречене,

– підсумував Нарожний.

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