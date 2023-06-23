Будь-що втримати фронт: як росіяни намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ

ЗСУ розпочали наступ на початку травня, а "гаряча" фаза триває декілька тижнів. Росія намагається за будь-яку ціну завадити просуванню українських бійців. Ворог перекидає оперативні резерви з Херсонського на Запорізький напрямок, стратегічні – на Луганський та Донецький.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у нашого командування могло бути завдання змусити росіян самим підійти до лінії фронту.

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"У росіян є завдання за будь-яку ціну втримати лінію фронту на ділянці, яка сформувалась після наших атак. Але це непоганий варіант для нас. Це може була одне із завдань нашого командування – змусити росіян самим підійти до лінії фронту на удар нашої артилерії з дальністю до 30 кілометрів", – вважає він.

Він зауважив, що на добу ЗСУ знищують до тисячі окупантів, до десятка танків, до десятка броньованих машин, до трьох десятків стволів, один борт. Це прорідить російські війська, знищить оперативні резерви та зменшить стратегічні резерви.

Потім, після виконання цього завдання, вздовж лінії фронту намітяться ділянки, де буде більш тонка оборона ворога. Там і підуть прориви. Тобто наші війська зіграли у цю гру з росіянами, а вони на неї повелись,

– сказав полковник запасу.

Контратаки росіян

Роман Світан зазначив, що ЗСУ рухаються у бік Василівки через П'ятихатки, у бік Токмака на Південь. Росіяни контратакують на цих напрямках.

Ми підходимо до першої лінії оборони, а вони з другої лінії оборони знімають людей та починають висувати їх на першу лінію оборони. Це досить потужна контратака. Іноді нас зупиняють та відкидають назад. У нас виходить рейдова атака. Цей "танець" постійно продовжується,

– пояснив він.

Військовий експерт розповів, що також ворог контратакує у напрямку Горіхового, у районі Великої Новосілки між Вугледаром та Гуляйполем, Донецька, Мар'їнки, Авдіївки. ЗСУ контратакують росіян та намагаються зупинити їхні атаки.

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