Гріх цим не скористатися, – полковник запасу назвав головну слабкість росіян на фронті

Український контрнаступ триває вже два тижні. В Збройних Сил України вже є певні успіхи. Особливо добре вдається перетворювати на брухт техніку ворога. І в цьому українським військовим допомагають самі ж росіяни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, окупанти самі стягують техніку та резерви до лінії фронту, у такий спосіб роблячи їх мішенню для ЗСУ.

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Яку тактику зараз обрали росіяни

З початку контрнаступальних дій було звільнено 8 населених пунктів. Однак часто можна почути вкиди про те, що це була лише розвідка боєм, а Україна не залучила і 80% своїх резервів. Крім того, часто можуть апелювати до міцної оборони росіян на Запорізькому напрямку.

На все свій час. До тих чи інших результатів можна підходити по-різному. Росіяни після початку наших наступальних дій відіграли по плану втримувати лінію оборони за будь-яку ціну. Це з військової точки зору не дуже грамотний хід,

– зазначив Роман Світан.

Оптимальним рішенням було б іноді відходити на інші, кращі лінії оборони. Відходи, коли вони керовані, є нормальними діями на фронті. З їхньою допомогою можна вирівняти фронт, покращити своє тактичне чи стратегічне становище.

Втім росіяни обрали іншу стежку – утримування лінії фронту. Для них це має набагато більше негативний ніж позитивних наслідків.

"Вони спалили вже частину оперативних резервів. Вони підірвали дамбу Каховського водосховища: спустили воду, звільнили оперативні херсонські резерви та перекинули їх на Запорізький напрямок", – зауважив військовий експерт.

Свої стратегічні резерви окупанти підтягують на Луганський напрямок і проводять там певні наступальні дії. Роблять це для того, аби частину військ туди відправила й Україна.

Роман Світан про проблеми росіян та дії ЗСУ на фронті

Рішення окупантів грає на руку ЗСУ

Тож окупанти прийняли рішення будь-якими засобами, знищуючи свої війська та спалюючи їх, утримувати лінію фронту. Полковник запасу припустив, що це може тривати до 11 – 12 липня. Саме в цей період відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. Протриматись загарбники хочуть, аби показати учасникам саміту стійкість російської армії.

Угроблять всі гелікоптери, всі стратегічні резерви, але до 12 липня постараються вистояти. А раз вони підтягують резерви до лінії фронту, виводять на удар нашої артилерії велику кількість сил та засобів – цим гріх не скористатись,

– підкреслив Світан.

Ймовірно, наші генерали вирішили в такому темпі росіян і знищувати. Про це свідчить збільшення кількості загиблих росіян та знищеної техніки. Збільшується також кількість обстрілів та робота нашої контрбатарейної боротьби.

Зауважимо, що за добу 19 червня ЗСУ знищили близько 1010 росіян. До цього можна додати ще щонайменше тисячу поранених. Помноживши це на 30 днів – отримаємо 60 тисяч окупантів, тобто за місяць Росія втрачає чималу кількість як військових, так і техніки.

"Це дуже хороші показники. І за ними навіть бігати не треба – вони самі підтягуються до лінії фронту", – підсумував полковник запасу.

Актуальні втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення до України, російська армія дуже порідшала. Станом на 21 червня Збройні Сили України ліквідували 222 тисячі російських військових.

Втрати росіян у техніці вражають не менше: