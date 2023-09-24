Важка техніка зараз не бере активної участі в контрнаступі: військовий оглядач пояснив дії ЗСУ

На фронті ми бачимо дещо іншу тактику ведення війни. Сьогодні вона більше орієнтована на тактичні дії піхоти, а в першому ешелоні йде середньо- та легкоброньована техніка.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний простір" Олександр Коваленко. За його словами, через танкові кулаки в першому ешелоні росіяни вже колись втратили ресурси двох танкових полків.

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Як змінилася тактика війни

Як правило, механізовані підрозділи йдуть з прикриттям важкоброньованої техніки, танків, а також артилерії. Сьогодні тактика змінилася і вона більше орієнтована на тактичні дії піхоти, але в усій номенклатурі озброєння дуже важливе місце досі залишається за артилерією.

Якщо ми говоримо про розвідку боєм при першій лінії оборони чи проривах, там дійсно може з'явитися важка техніка, але переважно зараз бойові дії ведуться в іншому форматі,

– сказав Олександр Коваленко.

Але не треба відкидати, що під час прориву другої лінії оборони чи на третій лінії, ми зможемо побачити усю технічну компоненту, яку використають для швидкого мобільного звільнення територій.

Військово-політичний оглядач пояснив значення важкої техніки в контрнаступі: дивіться відео

Який вплив матиме удар по штабу Чорноморського флоту

Внаслідок влучання, система управління Чорноморським флотом серйозно підірвана і вже немає цілісного формату. Хоч поки ми не отримали офіційної інформації, але вже припускають загибель представників офіцерського складу й не тільки середньої ланки, але й вищої.

"Зараз Чорноморський флот знекровлений. Якщо ми кажемо про керівну ланку, то її ефективність зменшиться. Росіяни можуть влаштувати пуски крилатих ракет морського базування, щоб це було демонстративно, але нічого такого, до чого ми ще не звикли, зробити не зможуть. Головне сам факт – центр прийняття рішень було знищено", – підкреслив Коваленко.

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо