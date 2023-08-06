Активізували ще один напрямок: на яких ділянках фронту атакує ЗСУ

Зараз на всіх напрямках фронту тривають важкі бойові дії. Українські сили поступово просуваються вже на 4 напрямках

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що з цих плацдармів українські захисники проводять наступальні операції.

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Протягом тижня мали успіхи

Жданов зауважив, що наразі ворог володіє ініціативою на Сватівському відрізку фронту – це Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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На Бахмутському напрямку противник намагається досягти паритету з українськими силами, тобто зупинити просування ЗСУ. Адже українські військові продовжують хоч і повільно, але впевнено рухатись вперед.

Також Сили оборони активізували ще один напрямок – в районі Вугледара, у населеному пункті Нікольске. Він додався до трьох плацдармів, які вже існують, звідки ми проводимо активні наступальні дії,

– зазначив військовий експерт.

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Українські сили продовжують наступальні дії від Вугледару в напрямку Волновахи, а також на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Ці основні напрямки перебувають в зоні відповідальності наших оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

"Протягом тижня ЗСУ мали там успіхи. Зараз рух наших сил уповільнився, але вони закріплюються на досягнутих рубежах на звільнених ділянках території для подальшого їх підготування до наступальних дій", – наголосив Олег Жданов.

Яка ситуація на фронті

Заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін повідомив, що його угруповання продовжує наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. А крім того, триває оборонна операція на Мар'їнко-Авдіївському напрямку.

Водночас Кузьмін відзначив просування Сил оборони поблизу Вугледара. За його словами, наступальні операції відбуваються попри потужний опір ворога, який постійно вчиняє спроби контратакувати.