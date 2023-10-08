У ЗСУ є успіхи поблизу Бахмута: в Силах оборони розповіли про втрати ворога

Наші захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку. Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції, однак зазнають невдачі завдяки ЗСУ.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що наступальна операція ЗСУ на Бахмутському напрямку триває. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуації на Бахмутському напрямку

Євлаш повідомив про часткові успіхи наших воїнів в районі Андріївки. Українські захисники також відбивають атаки російських загарбників. За добу під час 7 бойових зіткнень вони ліквідували 132 окупантів. Ще противник втратив різну техніку: танк, БМП, гаубицю "Мста-Б", 2 гармати "Д-30".

Ми продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмута. Маємо частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївка. Там противник продовжує тиснути, намагається відбити свої втрачені позиції, у тому числі поблизу Андріївки та Кліщіївки. Але успіху вони (росіяни – 24 Канал) не мали і своєї мети не виконали,

– пояснив речник.

За його словами, за добу загарбники 380 разів обстріляли позиції ЗСУ з авіації, ствольної й реактивної артилерії, гранатометів, танків та стрілецької зброї.

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