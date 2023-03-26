Міноборони просить не обговорювати контрнаступ: в ОП вперше відреагували

Ганна Маляр закликала людей не обговорювати контранступ ЗСУ у соцмережах. Михайло Подоляк заявив, що погоджується з цим.

Подоляк – радник глави Офісу Президента – в ефірі телемарафону прокоментував заяву заступниці міністра оборони Маляр, повідомляє 24 Канал. Подоляк зауважив, що про жодне обмеження слова або цензуру тут не мовиться. Заява Маляр – абсолютно резонна.

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Ми занадто багато обговорюємо сценарні плани. На якому напрямку буде контрнаступ. У якій кількості. Коли. Мені видається це трошки дивно. Менше треба говорити про оперативні плани,

– заявив Подоляк.

Він додав, що можна обговорювати наслідки тих чи інших дій. Водночас проговорювати у прямому ефірі сценарні дії ЗСУ – занадто.

Подоляк зауважив, коли будуть результати контрнаступу, їх обговорять. Але не потрібно завчасно говорити та давати інформацію ворогу.

Що сказала Маляр про контрнаступ

Маляр заявила, що українцям не варто обговорювати контрнаступ ЗСУ у публічному просторі. Зокрема, режиму тиші мають дотримуватися журналісти та експерти. Маляр наголосила, що оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми в Україні мають право лише 3 людей: Володимир Зеленський, Олексій Резніков та Валерій Залужний.