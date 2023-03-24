Хай ворог боїться, – Сили оборони про ймовірні атаки і контрнаступ на Запоріжжі

Російські окупанти панічно бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ. Про це свідчать заяви загарбників та перехоплені розмови.

Деталі повідомив Олексій Дмитрашківський – речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що про контрнаступ на Запоріжжі говорити ще зарано.

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ЗСУ у Запорізькій області удосконалюють оборонні рубежі. Тим часом російські окупанти – у паніці. Вони бояться майбутнього контрнаступу українських воїнів.

Про те, що загарбники перелякані, свідчать, зокрема, заяви Євгенія Пригожина та перехоплені розмови. Дмитрашківський наголосив: це добре, що ворог боїться.

Дмитрашківський додав, що ворога ніщо не врятує.

Дурень думкою багатіє. Так само і росіяни, які укріплюються і мріють про наступи. Щоб вони відновили свій наступальний потенціал, має пройти певний час,

– наголосив речник.

Російські окупанти щодня зазнають колосальних втрат. Поранені загарбники здебільшого не встигають доїхати до госпіталю. Ворогу бракує медикаментів.

Станом на 24 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на "концерт до Кобзона" вдалося відправити вже 169 170 загарбників.