Що потрібно ЗСУ для успішного контрнаступу: розвідка Естонії дала відповідь

Розвідка Естонії повідомила, що найважливіші події зараз розгортаються на території Запорізької області. Саме тому російські окупанти намагаються контратакувати на інших напрямках.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що росіяни намагаються своїми спробами контратак відвести Сили оборони в напрямку Лиману і Кремінної та зірвати у такий спосіб їхні наступальні дії. Однак загарбники не досягли в цьому успіхів.

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Як ЗСУ прорвати всю оборону росіян

Естонські розвідники вважають, що подальший успіх українських захисників залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви та сили до Запорізького напрямку.

У відомстві повідомили, що ЗСУ утримують населені пункти на південь від Бахмута. На думку аналітиків, це дає значну тактичну перевагу Силам оборони. Адже російські війська відчувають тиск і тому перекидають туди додаткові резерви. А це допомагає українським захисникам в їхньому наступі у Запорізькій області.

До слова, раніше розвідка Естонії повідомляла про ймовірний прорив переднього краю російської оборони нашими захисниками. Після цього розпочалися бої у районі Новопрокопівки та Вербового. Там загарбники реорганізували свою оборону та залучили резерви.

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