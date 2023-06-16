Загалом позитивно, але важко, – Зеленський оцінив контрнаступ українських військ

Українські захисники продовжують крок за кроком звільняти територію нашої держави від російських загарбників. Володимир Зеленський зазначив, що хоча цей процес триває доволі вдало, однак наші захисники зустрічають сильний опір ворога.

Президент також підкреслив, що росіяни всіляко намагаються призупинити цей процес. Зокрема, такими діями, як підрив Каховської ГЕС та шантажем із Запорізькою АЕС.

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Зеленський висловився щодо контрнаступу ЗСУ

Український очільник розповів, що не може говорити конкретні деталі щодо контрнаступальних дій Збройних Сил. Попри це, він зазначив, що останні операції, які провели Сили оборони, є доволі успішними.

Загалом, це позитивно, але складно,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що наразі українці як захищаються, так і атакують позиції росіян. Крім цього, Зеленський зауважив, що російська армія намагається чинити потужний супротив наступальним діям ЗСУ.

"Є як наступальні, так і оборонні дії. Все непогано, я б сказав", – сказав президент.

Наостанок глава держави підкреслив, що російська армія всіма способами намагається дестабілізувати безпекову ситуацію та тиснути на світ. Головною метою країни-агресорки є посадити нашу країну за стіл перемовин та закінчити війну на своїх умовах.

Яка ситуація з контрнаступом ЗСУ зараз