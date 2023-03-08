Росіяни вже готуються: Жданов припустив, де саме ЗСУ підуть у контрнаступ

Російські окупанти намагаються укріпити позиції на Запорізькому напрямку. Зокрема, загарбники продовжують створювати свої лінії оборони.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. До слова, окупанти будують укріплення прямо на пляжах тимчасово окупованого Криму.

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Також загарбники активно риють траншеї в окупованій частині Запорізької області.

"Росіяни перекопали б увесь степ, якби могли, і перегородили б оборонними спорудами. Вони стягують туди все, що можна", – сказав військовий експерт.

Колони ворожої техніки

Також, за словами Жданова, місцеві мешканці часто помічають колони ворожої техніки. Одна з таких рухалася з Новоазовська у напрямку Запоріжжя.

Окрім того, представники військово-цивільних адміністрацій Запорізької області, зокрема Мелітополя, заявляли про те, що у цих колонах росіяни перевозять доволі нову техніку.

Я подивився одне з таких відео, яке знімалося під час проїзду колони через Мелітополь. Трали в основному були завантажені мотолигами. Такі машини використовуються як засоби пересування, але не як бойова одиниця,

– сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що Росія, без сумніву, перекидає техніку на Запорізький напрямок. Але наразі немає підтвердження того, що це саме бойові машини.

Що таке мотолига Так у народі називають БТ-ЛБ – багатоцільовий тягач легкий броньований. Такий транспортер створений для перевезення людей та вантажів, також широко використовується в ролі артилерійського тягача.

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ

Жданов переконаний, що російські загарбники розгорнули таку активність у Запорізькій області через те, що бояться контрнаступу Збройних Сил України.

Складається враження, що навіть десь у Папуа-Новій Гвінеї вже всі знають, що ЗСУ готуються до наступу на Півдні України. Найімовірніше, це будуть Запорізька та Херсонська області. Всі це обговорюють, і Росія теж до цього готується,

– зазначив військовий експерт.

Жданов уточнив, що те, що контрнаступальні дії ЗСУ розпочнуться саме на цих напрямках, підказує логіка. Однак, звісно, як вчинить Генштаб ЗСУ, точно ніхто не знає.

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Росіяни перекидають війська на Запорізький та Луганський напрямки

Окупаційна армія ж панічно боїться атак з боку українських військових. Тому загарбники намагаються активно латати дірки у своїй "обороні".

Зараз все зосереджено довкола Бахмута на Донеччині, туди ворог кинув всі сили. Однак ці крихти військ, які ще лишилися, окупанти намагаються стягувати на Запорізький напрямок. А також на Луганський – туди перекидають дивізію з Білорусі,

– розповів Жданов.

Військовий експерт зауважив, що дивізія, яку окупанти перекидають на Луганщину, дуже дивна.

У росіян – проблеми з особовим складом

Адже ворожий підрозділ чомусь налічує лише 5 тисяч військових. Хоча загалом мотострілецька дивізія складається з 10 – 12 тисяч особового складу.

Можливо, у росіян така укомплектованість дивізій через нестачу особового складу та проблеми з технікою,

– припустив Жданов.

Він додав, що дуже схожа картина спостерігалася під час Другої світової війни.

"Тоді у полку замість 1,5 – 2 тисяч людей було 500 – 700 солдатів. Але це у радянській армії вважалося полком", – сказав військовий експерт.

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