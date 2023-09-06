ЗСУ намагаються розширити пролом в російській обороні біля Роботиного, – NYT

Українські захисники продовжують наступ, аби деокупувати нашу землю від російських загарбників. ЗСУ намагаються розширити пролом у ворожій обороні.

Українські війська намагаються пробити "другу дірку" в російських лініях. Аналітики переконані, що бій буде непростим.

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"Розширення цього пролому є критично важливим"

Військові аналітики зазначили, що останніми днями Сили оборони вели бій за прорив російських позицій біля села Вербове, що приблизно за шість миль на Схід від села Роботине.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворожі окопи та бліндажі, з якими наразі стикаються наші захисники біля Вербового, "не такі міцні", як на першій лінії оборони. Водночас зауважив, що ворожі мінні поля ускладнять просування вперед.

Також аналітики припустили, що Москва, можливо, посилила свою оборону біля Роботиного додатковими військами. Майкл Кофман і Роб Лі писали, що наступ від Роботиного на Схід до Вербового спрямований на розширення пролому в російській обороні.

Розширення цього пролому, за їхніми словами, є критично важливим, оскільки "вузьке просування може зробити його сили вразливими для контратак з флангів". Більший розрив також дозволить українським силам залучити більше техніки та особового складу для підтримки просування на Південь,

– підкреслили в NYT.

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