Українські сили продовжують контрнаступ на декількох напрямках, – ISW

На сьогодні українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках. 14 червня вони досягли великих успіхів.

Водночас російські "воєнкори" заявляли, що українські війська продовжують контратаки на північно-західній, північно-східній та південно-західній околицях Бахмута. Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни.

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Де тривають наступальні дії ЗСУ

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що українські війська просунулися на невизначених ділянках Бахмутського фронту на 200 – 500 метрів, а на 300 – 350 метрів на частинах Запорізького напрямку.

Російські "воєнкори" повідомляли, що українські війська продовжують контратаки на північно-західній, північно-східній та південно-західній околицях Бахмута. Українські та російські джерела також писали, що бойові дії тривали на заході Донецької області, зокрема в районі Макарівки, а також на заході Запорізької області на південь від Оріхова.

Пропагандисти припустили, що сильний дощ і погана погода на півдні України могли знизити темп українських атак, але Маляр підкреслила, що погодні умови не завжди впливають на українські наступальні дії.

Речник українського Таврійського угруповання військ Валерій Шершень зазначив, що українські сили на Таврійському (Запорізькому) напрямку віддають перевагу ударам по російських системах радіоелектронної боротьби. А ISW раніше оцінювала, що російські засоби РЕБ були критичними для ускладнення українських атак на цьому напрямку фронту.

До речі, російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії (Західного військового округу) поблизу Кремінної Луганської області. ISW спостерігала за обома дивізіями 20-ї ОМС, 144-ю та 3-ю, які діяли в районі Кремінної протягом останніх кількох місяців, і не змогла підтвердити, по якій саме дивізії завдали удару українські сили.

Що відбувається на фронті

Напередодні Ганна Маляр розповіла, що у відповідь на український наступ на Бахмутському напрямку росіяни збільшили кількість артилерійських і мінометних обстрілів, завдають авіаційних ударів і цим ускладнюють просування.

За словами Маляр, наші оборонці стикаються із суцільним замінуванням і з протидією ПТУРами і дронами-камікадзе з боку росіян.