ЗСУ успішно виснажують російські резерви під час контрнаступу, – ISW

Українські воїни продовжують наступати й очищувати рідну землю від окупантів. ЗСУ успішно виснажують резерви країни-агресора.

Так званий російський мілблогер поскаржився, що українські війська цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені ворожі резерви, максимально зберігаючи власні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Окупантам не вистачає якісних резервів

Мілблогер стверджував, що стан російської піхоти перебуває на найнижчому рівні у війні.

Ці спостереження значною мірою узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російським силам в основному не вистачає високоякісних резервів і їм важко створювати, тренувати та правильно розгортати резерви, щоб ефективно закривати діри на лінії фронту та проводити наступальні операції,

– зазначили аналітики.

Додали, що окупанти покладаються переважно на бокові передислокації на тактичному рівні.

Раніше в ISW зазначали, що українські воїни вступали у бій проти російських сил, що хоч і переважали, але зазнали великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) доктор Джек Вотлінг 19 жовтня так само зауважив, що доки українські сили можуть продовжувати завдавати високий рівень втрат російським силам, "стає можливим придушити здатність Росії навчати достатню кількість нових військ відповідно до необхідних стандартів та ефективно вести наступальні дії".

ЗСУ завдають агресору колосальних втрат

Зауважимо, що менш ніж за 20 місяців повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували понад 292 тисячі російських загарбників .

. Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю аж від 1380 окупантів. До речі, 900 "двохсотих" – під Авдіївкою , де тривають важкі бої.

, де тривають важкі бої. Окрім того, Росія втратила ще 120 бойових броньованих машин, 55 танків, 120 броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Зауважимо, що за менше, ніж за 2 тижні на Донеччині ворог втратив аж 5 штурмовиків Су-25.

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Важливо! Російські військові, якщо ви не хочете віддавати життя за воєнного злочинця Путіна та його божевільні загарбницькі ідеї, здавайтеся в полон українським захисникам. Для вас це єдиний вихід врятуватися.

Телефонуйте на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Більше інформації про здачу в полон читайте тут.

До речі, російські військові, які вже перебувають в українському полоні, задоволені та навіть здивовані умовами та ставленням до них. Україна гарантує утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.