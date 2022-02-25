Контроль над островом Зміїний наразі не повернули

ДПСУ повідомила, що станом на 25 лютого контроль над Зміїним не повернули. Український острів у Чорному морі ворог захопив у перший день війни.

Увечері 25 лютого з'явилося повідомлення, що контроль над островом вдалося відновити. Водночас у ДПСУ інформацію спростували.

Зауважте Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну, – Зеленський

Контроль над островом не повернули. Продовжуємо всіма можливостями дізнатися долю українських захисників – прикордонників та воїнів ЗСУ, які перебували на Зміїному,

– мовиться у повідомленні.

Острів Зміїний назавжди увійшов в історію як символ безмежного героїзму українських захисників.

У перший день війни – 24 лютого – там загинули, але не поступилися ворогові 13 прикордонників. Володимир Зеленський заявив, що надасть їм усім звання Героя України посмертно.

На Зміїному українські захисники вилаяли окупантів (обережно, нецензурна лексика, 18+)

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