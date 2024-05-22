Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем, – топкомандувач Швеції

Такі міркування висловив Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден. Він вважає, що Владімір Путін не полишає надій захопити контроль над усім Балтійським морем.

Головнокомандувач армії Швеції наголошує, що контроль над шведським островом Готланд – це мрія Путіна, адже це автоматично надасть контроль над усім Балтійським морем.

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Путін мріє про острів Готланд

Бюден говорить, що мирні часи, коли на Готланді були лише сили внутрішньої гвардії, давно скінчились. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі і шведській армії довелося масово озброювати острів.

З Готланду ми можемо допомогти іншим державам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці. Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру та стабільності в Північному та Балтійському регіонах,

– зазначив військовий.

На думку Бідена, Путін поклав на Готланд обидва ока. Його мета – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландський архіпелаг. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах у Балтійське море.

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Якщо Росія візьме під свій контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та інших країнах, що межують з Балтійським морем. Головнокомандувач вважає, що цього не можна допустити. Він наголошує, що Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО.

Зараз Швеція охороняє острів за допомогою постійно дислокованих підрозділів і тимчасово стягне туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація посилиться. Біден вважає, що той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море. Зараз Швеція захищає Готланд і може використовувати острів для наступальних операцій, якщо це буде необхідно.

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