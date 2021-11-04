Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему з розкрадання оборонного підприємства

На Сумщині контррозвітка СБУ викрила схему постачання неякісного обладнання на оборонне підприємство "Авіакон". Зловмисники таким чином намагалися заробити 2,5 мільйона гривень.

Приватні підприємці підписали з "Авіаконом" договір на постачання обладнання для будівництва військової техніки. Однак замість нового устаткування, зловмисники постачали уживане та неякісне.

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Самі підробляли технічні паспорти

Зловмисники самі підробляли технічну документацію, щоб уникнути викриття. під час обшуків СБУ вилучили підроблені документи.

Неякісне обладнання, яке постачали зловмисники, мали використовувати для ремонту гелікоптерів на замовлення Міністерства оборони та іноземців. Усю техніку вилучила СБУ.



Підроблена документація, яку вилучило СБУ / Фото СБУ

Зараз правоохоронці перевіряють причетність затриманих до постачання неякісного обладнання іншим оборонним підприємствам на суму 15 мільйонів гривень.

Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів одразу за двома статтями – підроблення документів та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває слідство.

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