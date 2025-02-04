Можливі обмеження для цивільних: СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Сумах

Служба безпеки України у вівторок, 4 лютого, проводить контррозвідувальні заходи в Сумах. Під час них можливі перевірки документів громадян та огляд автотранспорту.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне.

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Контррозвідувальні заходи в Сумах

Відомо, що 4 лютого у Сумах СБУ проводить контррозвідувальні заходи.

Під час їхнього проведення можливі:

обмеження проходу та проїзду вулицями міста,

перевірка документів громадян

огляд автотранспорту.

Заходи проводяться на території міста для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави,

– зазначила речниця Управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута.

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