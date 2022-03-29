Концентрація на сховищах пального: у Генштабі назвали мету ракетних атак росіян

В Україні почастішали ракетні атаки російських окупантів. Генштаб пояснив так звану тактику загарбників.

Усім відомо, що окупанти хочуть знищити Україну, але ми їм цього не дозволимо. Тепер вони почали підступні атаки на сховища палива.

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Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи,

– повідомили у Генштабі.

Зокрема, росіяни вже атакували нафтобазу у Львові, Луцьку та на Рівненщині.

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