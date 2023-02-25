"Пливе кача" у Лужниках як найбільша огида до окупантів

Російська імперія тривалий час зростала внаслідок висмоктування талантів і ресурсів поневолених народів. Паралельно імперія системно насаджувала цим народам комплекс меншовартості, бо постійно нагадувала про вищий соціальний статус "рускіх".

Росіяни зробили те, що робили всю свою історію

Адепти імперії, давні й нинішні, мовили про "маленькі культури, які не здатні збудувати велику державу". Тому людина, що прагнула успіху, часто відмовлялася від власної національної ідентичності та намагалася ідентифікувати себе як "руского".

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Вкрадені ідеї, пісні, картини чи винаходи втрачали первинну національну ознаку і ставали надбанням імперської влади й часткою так званої "великої російської культури". Війна жорстко почала здирати маски лицемірства і ниці з багатьох адептів.

Усі побачили, що не тільки "король голий". Виявилося, що розхвалена "велика культура" не здатна створити щось унікальне і прекрасне. Те, що захопить душі людей і спонукатиме їх до спільних дій. Тому вони продовжують відкрито красти чуже. Не тільки унітази, а й пісні.

Перед виступом російського президента Владіміра Путіна у Лужниках заспівали українською мовою спотворену лемківську пісню "Пливе кача". Тільки означили її як пісню про "порятунок" Маріуполя від "нацистів-демонів Азовсталі".

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Слуги вмираючої недоімперії Акім і Дарья не зробили чогось нового. Вони лише повторили те, що робили манкурти й до них. Та часи змінилися. Огида від споглядання цього дійства може лише додати сил у боротьбі за наше визволення.

Війна завжди повертається до тих, хто її породив. Чекати залишилося недовго.