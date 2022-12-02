Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин

Українські дипломатичні відомства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Мовиться про конверти, всередині яких були закривавлені очі тварин.

Терор вийшов на новий рівень. І, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, це пов'язано з Росією.

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Кулеба назвав авторів цієї операції "небезпечно хворими".

Українська дипломатія влаштувала Росії хорор, а нам у відповідь влаштували трилер. Така сумірність зусиль,

– додав міністр закордонних справ України.

Глава МЗС наголосив, що за цими інцидентами триває слідство, тому не став однозначно стверджувати, що це були дії конкретно російських спецслужб, проте не сумнівається, що цей "трилер" пов'язаний саме з Росією.

"Дочекаємося остаточних висновків слідства, але ми обов'язково розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента спільно з нашими партнерами в тих країнах, де ці інциденти сталися", – сказав Кулеба.

За його словами, в Україні також розслідуватимуть усі ці випадки, а також органи інших країн координуватимуться між собою для встановлення істини. Він наголосив, що ті люди, які вигадали цю "операцію", вони просто хворі на голову.

Вирізати очі у тварин зі шматками плоті, класти в конверти, розсилати їх по посольствах та консульствах... Здорова людина на таке не здатна, це хворі люди. Це небезпечно хворі люди,

– підкреслив глава МЗС.

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