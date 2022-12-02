Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин
Українські дипломатичні відомства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Мовиться про конверти, всередині яких були закривавлені очі тварин.
Терор вийшов на новий рівень. І, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, це пов'язано з Росією.
Важливо У кривавих пакунках були очі тварин: МЗС б'є тривогу через нові погрози
Кулеба назвав авторів цієї операції "небезпечно хворими".
Українська дипломатія влаштувала Росії хорор, а нам у відповідь влаштували трилер. Така сумірність зусиль,
– додав міністр закордонних справ України.
Глава МЗС наголосив, що за цими інцидентами триває слідство, тому не став однозначно стверджувати, що це були дії конкретно російських спецслужб, проте не сумнівається, що цей "трилер" пов'язаний саме з Росією.
"Дочекаємося остаточних висновків слідства, але ми обов'язково розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента спільно з нашими партнерами в тих країнах, де ці інциденти сталися", – сказав Кулеба.
За його словами, в Україні також розслідуватимуть усі ці випадки, а також органи інших країн координуватимуться між собою для встановлення істини. Він наголосив, що ті люди, які вигадали цю "операцію", вони просто хворі на голову.
Вирізати очі у тварин зі шматками плоті, класти в конверти, розсилати їх по посольствах та консульствах... Здорова людина на таке не здатна, це хворі люди. Це небезпечно хворі люди,
– підкреслив глава МЗС.
Терор українських посольств: головне
- Зауважимо, що 30 листопада з'явилася інформація про вибух у посольстві України у Мадриді. До відомства прислали підозрілий конверт, який вибухнув у руках коменданта. Відомо, що чоловік зазнав незначних поранень та був госпіталізований до лікарні.
- Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев повідомив, що лист адресували йому. Але оскільки кореспонденція викликала підозру, то нею спочатку зайнявся інший співробітник. Вибух у посольстві розслідують як теракт.
- Подібна посилка з вибухівкою прийшла до компанії Instalaza, яка виробляє зброю. Аналогічні посилки прийшли на авіабазу Торрехон-де-Ардос, до Міноборони Іспанії та посольства США в Іспанії. Також ще 24 листопада посилку із бомбою отримав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
- Сьогодні українські дипустанови у різних країнах почали одержувати закривавлені конверти, в яких лежали очі тварин. Пакет прийшов і до посольства України в Мадриді, куди раніше відправляли вибухівку.