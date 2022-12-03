18 погроз у 12 країнах: Кулеба про терор посольств посилками з вибухівкою і частинами тварин

Українські дипломати продовжують отримувати погрози. Уже відомо про те, що представникам нашої держави у 12 країнах світу надходили як не посилки з вибухівкою, то з частинами тварин.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Через потужну кампанію терору проти посольств і консульств України, він вирішив провести термінову нараду з послами.

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Терористи хочуть послабити Україну

Станом на зараз, маємо 18 випадків погроз у 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування в Казахстані, а також підозрілий лист у США,

– підкреслив Кулеба.

Глава міністерства додав, що терористи прагнуть залякати не лише дипломатів з України. Їхня мета – послабити та залякати Україну. Крім того, вони хочуть "підірвати важливу дипломатичну роботу з постачання зброї, енергообладнання, ізоляції Росії".

Кулеба зазначив, що розуміє, для чого терористи намагаються залякати та зупинити українських послів. Чому для них важливо послабити підтримку України всім світом.

"Сьогодні українська дипломатія – це потужна сила, яка протистоїть ворогу. Ми вже посилили безпеку та працюємо з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти і покарати негідників", – наголосив він.

Залякати дипломатів не вдасться

Міністр також підкреслив, що залякати або ж зламати українських дипломатів нікому не вдасться. Він також звернувся до тих, хто стоїть за всіма цими злочинами. Кулеба був максимально лаконічним, заявивши: "дарма стараєтеся".

За його словами, дипломати продовжать ефективно працювати, щоб захистити Україну. Вони робитимуть це для того, щоб наша держава перемогла у війні проти Росії. Він підкреслив, що залякати Україну або підірвати роботу дипломатів не дозволять. Вони продовжать свою роботу на дипломатичному фронті, а також докладатимуть зусиль, щоб керівництво країни-терористки постало перед трибуналом.

Кулеба вважає винною Росію

Раніше журналісти спитали у Дмитра Кулеби, кого він вважає винним у цьому тероризмі.

Я відчуваю спокусу відразу назвати Росію, тому що перш за все ви повинні відповісти на запитання, кому це вигідно?,

– зазначив він.

Очільник міністерства не виключає, що відповідний терор – реакція Кремля на "дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені". І саме таким чином країна-агресорка намагається дати відсіч. Але реальність така: ворог продовжує програвати дипломатичні баталії одну за одною.

На думку Кулеби, відповідальною може бути або сама Росія, або хтось, "хто симпатизує російській справі та намагається посіяти страх". Міністр додав, що слідчі зроблять висновок, хто причетний до терору посольств і консульств. Але, за його словами, "ці дві версії мають найбільший сенс".

Терор триває ось уже кілька днів