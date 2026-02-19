Уряд створить координаційний центр, який відповідатиме за захист інфраструктури по всій Україні
- Уряд України створить координаційний центр для захисту інфраструктури, об'єднуючи досвід громад з обласними та центральними органами влади.
- Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівники областей обговорили залучення урядовців та експертів для підтримки цього центру.
У п'ятницю, 19 лютого, стартувала нова ініціатива з обласними та місцевими громадами України. ЇЇ мета використати успішний досвід українських громад для більш ефективних державних рішень щодо захисту людей, відновлення після ударів та розвитку критичної інфраструктури.
Проєкти з маленьких громад будуть масштабувати по всій країні. Про це повідомив глава держави у вечірньому зверненні.
Що відомо про координаційний штаб?
В Україні почали роботу над новим проєктом, який об'єднає досвід громад із обласними та центральними органами влади для ефективнішого захисту населення та інфраструктури.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівники областей, серед яких Іван Федоров із Запорізької обласної адміністрації, обговорили створення координаційного центру. Центр залучатиме необхідних урядовців та експертів, а також підтримку Офісу Президента, щоб досвід успішних громад із відновлення після ударів та захисту критичної інфраструктури став основою для загальнодержавних рішень
Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, ефективним відновленням після ударів та успішними проєктами в захисті інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати,
– написав Зеленський.
Що відомо про останні російські атаки на Україну?
У Сумах вранці 17 лютого впав російський "Шахед" на багатоповерхівку без детонації. Крім того, зафіксували кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста.
Того ж дня російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами, пошкодивши житлову забудову та спричинивши загибель жінки. Також місто перебувало під загрозою балістичного обстрілу.
БпЛА атакували Дніпро уночі 17 лютого. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа поінформував, що росіяни атакували область ракетами, безпілотниками та артилерією. Пошкодження інфраструктури фіксували в 5 районах.