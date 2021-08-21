Координуватимуть новий уряд: Ердоган і Путін обговорили ситуацію в Афганістані

Володимир Путін 21 серпня телефоном поговорив з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Президенти закликали до суворого дотримання порядків та законів у Афганістані.

Що сказали Путін та Ердоган про Афганістан

Глави держав домовилися зміцнювати двосторонню координацію щодо афганської тематики. Крім того, вони координуватимуть з новим урядом Афганістану.

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Ердоган на своїй сторінці у твітері наголосив, що сподівається на те, що новий уряд буде інклюзивним, репрезентативним та показуватиме різноманітність афганського народу.

Канали діалогу з талібами повинні бути відкритими, а замість підходу, який ґрунтується на суворих умовах, слід дотримуватися поступового залучення,

– заявив президент Туреччини.

Він додав, що вітає помірковані послання талібів. Однак наголосив, що саме дії, а не слова "Талібану" формуватимуть майбутній процес.

Інші теми розмови

Президенти обмінялися співчуттями щодо авіакатастрофи російського пожежного літака у Туреччині.

Ердоган подякував Путіну за допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж.

Обговорили питання торгово-економічного співробітництва, зокрема у сфері енергетики. Так, Ердоган очікує на збільшення потоку газу від TurkStream.