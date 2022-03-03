"Координуюча держава": Путін хоче внести поправки до Угоди про миротворчу діяльність ОДКБ

Володимир Путін хоче внести поправки до Угоди про миротворчу діяльність ОДКБ. Постанову про поправки агресор вже передав у Держдуму.

Путін хоче запровадити поняття "координуюча держава". Цілком очікувано, що нею оберуть саме Росію.

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Путін вніс до Держдуми на ратифікацію поправки до Угоди про миротворчу діяльність ОДКБ щодо запровадження поняття "координуюча держава",

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, раніше колишній глава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв заявив, що Казахстан та Таджикистан нібито готові відправити свої війська в Україну. Таке рішення, за його словами, держави схвалили під тиском Кремля.

Водночас ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії в ОДКБ казали, що не будуть скеровувати свою армію на Донбас. Адже бійців можуть відправляти лише на територію держав-членів.

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